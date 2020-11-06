ليستر يواصل انطلاقته المثالية برباعية في براغا

واصل ليستر سيتي الإنجليزي انطلاقته الرائعة ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه الكبير 4 - صفر على ضيفه سبورتنغ براغا البرتغالي اليوم الخميس في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السابعة بمرحلة المجموعات في المسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز آيك أثينا اليوناني 4 - 1 على مضيفه زوريا لوهانسك الأوكراني.

وعزز ليستر صدارته لترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، ليصبح على مشارف التأهل للأدوار الإقصائية في المسابقة.

في المقابل، تجمد رصيد براغا عند ست نقاط، لكنه ظل في المركز الثاني، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على آيك، صاحب المركز الثالث، فيما ظل زوريا في قاع الترتيب بلا نقاط.

وارتدى النيجيري كيليتشي إيهيناتشو دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله الهدفين الأول والثاني لليستر في الدقيقتين 21 و48، فيما تكفل دينيس برايت وجيمس ماديسون بإحراز الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 67 و78.

من جانبه، أبقى آيك أثينا على حظوظه في الصعود لدور الـ32، بعدما تغلب 4 - 1 على مضيفه زوريا.

سجل موامير تانكوفيتش الهدف الأول لآيك في الدقيقة السادسة، في حين أضاف بيتريوس ماندالوس وماركو ليفايا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 34 و53.

وعاد ليفايا لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الرابع لآيك في الدقيقة 81، التي شهدت أيضا هدفا لزوريا أحرزه فلاديسلاف كوشيرهين.