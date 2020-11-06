  • مباشر
اللغة

ليستر يواصل انطلاقته المثالية برباعية في براغا

من لقاء ليستر وسبورتنغ براغا

ليستر يواصل انطلاقته المثالية برباعية في براغا

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

واصل ليستر سيتي الإنجليزي انطلاقته الرائعة ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه الكبير 4 - صفر على ضيفه سبورتنغ براغا البرتغالي اليوم الخميس في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السابعة بمرحلة المجموعات في المسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز آيك أثينا اليوناني 4 - 1 على مضيفه زوريا لوهانسك الأوكراني.

وعزز ليستر صدارته لترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، ليصبح على مشارف التأهل للأدوار الإقصائية في المسابقة.

في المقابل، تجمد رصيد براغا عند ست نقاط، لكنه ظل في المركز الثاني، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على آيك، صاحب المركز الثالث، فيما ظل زوريا في قاع الترتيب بلا نقاط.

وارتدى النيجيري كيليتشي إيهيناتشو دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله الهدفين الأول والثاني لليستر في الدقيقتين 21 و48، فيما تكفل دينيس برايت وجيمس ماديسون بإحراز الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 67 و78.

من جانبه، أبقى آيك أثينا على حظوظه في الصعود لدور الـ32، بعدما تغلب 4 - 1 على مضيفه زوريا.

سجل موامير تانكوفيتش الهدف الأول لآيك في الدقيقة السادسة، في حين أضاف بيتريوس ماندالوس وماركو ليفايا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 34 و53.

وعاد ليفايا لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الرابع لآيك في الدقيقة 81، التي شهدت أيضا هدفا لزوريا أحرزه فلاديسلاف كوشيرهين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

يتحدى الشلل.. قصة قبطان مصري حطم أرقام يتحدى الشلل.. قصة قبطان مصري حطم أرقام "غينيس" القياسية
ريم مصطفى للعربية.نت: انتظروني مع أحمد السقا في العنكبوت  ريم مصطفى للعربية.نت: انتظروني مع أحمد السقا في العنكبوت 

الأكثر قراءة

جديد نجل القاضي الذي أغضب مصر.. هو وأصدقاؤه يتعاطون المخدرات جديد نجل القاضي الذي أغضب مصر.. هو وأصدقاؤه يتعاطون المخدرات
جو بايدن: لا أشك في انتصاري جو بايدن: لا أشك في انتصاري
8 شروط لحرية انتقال العمالة الوافدة في السعودية 8 شروط لحرية انتقال العمالة الوافدة في السعودية
علماء يطورون لقاح كورونا أقوى 10 مرات لمواجهة الفيروس علماء يطورون لقاح كورونا أقوى 10 مرات لمواجهة الفيروس
حزب أردوغان مطالب بأجوبة.. أين اختفت 71 مليار ليرة؟ حزب أردوغان مطالب بأجوبة.. أين اختفت 71 مليار ليرة؟
شاهد.. سوري يحرق نفسه أمام مفوضية شؤون اللاجئين ببيروت شاهد.. سوري يحرق نفسه أمام مفوضية شؤون اللاجئين ببيروت

قبل أن تذهب

ما قصة التصويت الغيابي في الانتخابات الأميركية؟
ما قصة التصويت الغيابي في الانتخابات الأميركية؟

اكتشف المزيد