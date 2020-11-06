مورينيو يخشى على غاريث بيل من اللعب مع منتخب ويلز

دعا جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير مسؤولي منتخب ويلز للتعامل بحذر مع حالة غاريث بيل خلال أداء الواجب الوطني مع بلاده، قائلا إنه يخشى أن يضيع المجهود الذي بذله المهاجم لاستعادة كامل لياقته خلال المشاركة مع ويلز.

وشارك بيل أساسيا في فوز توتنهام خارج الديار 3-1 على لودوغورتس في الدوري الأوروبي يوم الخميس وكان في كامل تركيزه مثلما فعل منذ عودته إلى توتنهام على سبيل الإعارة من ريال مدريد في سبتمبر .

ويحل توتنهام، صاحب المركز الثالث في الدوري الممتاز، ضيفا على وست بروميتش ألبيون يوم الأحد قبل الفترة الدولية.

وتستضيف ويلز منتخب الولايات المتحدة يوم الخميس وديا قبل مواجهة أيرلندا وفنلندا في دوري الأمم الأوروبية.

وقال مورينيو: واجه بيل بالفعل ما يكفي من المشاكل في السابق. يعمل بقوة وكلنا نساعده ولذا أدعو الجميع للتعامل بحذر مع حالته لأننا لا نرغب أن نضيع العمل الذي قام به الجميع في الشهرين الآخيرين.

وتابع: سيخوض منتخب ويلز مباراتين في دوري الأمم وأتوقع مشاركته لكن لو كان المنتخب يعتني به مثلما نفعل فيجب عليهم الاهتمام بفترة التعافي بين المباريات. يتعين عليهم تحري فترة كافية للراحة بين المباريات وعدد الدقائق التي يلعبها والحيلولة دون إجهاده بشكل كامل.