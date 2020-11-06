ميسي يتقدم قائمة الأرجنتين لمواجهة باراغواي وبيرو

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم قائمة الفريق للمباراتين المقبلتين المقررتين أمام باراغواي وبيرو ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويستضيف المنتخب الأرجنتيني منتخب باراغواي مساء الخميس المقبل (صباح الجمعة بتوقيت غرينيتش) ثم يحل ضيفا على منتخب بيرو مساء الثلاثاء التالي (صباح الأربعاء بتوقيت غرينيتش).

وكان المنتخب الأرجنتيني قد حقق الفوز في مباراتيه الأوليين أمام الإكوادور 1 - صفر وبوليفيا 2 - 1 ليقتسم الصدارة مع نظيره البرازيلي برصيد ست نقاط لكل منهما.

وضمت القائمة التي اختارها سكالوني ونشرها الاتحاد الأرجنتيني بموقعه على الإنترنت مساء الخميس كلا من : إيمليانو مارتينيز وأغوستين مارشيسين "حراس مرمى".

في الدفاع: نيهوين بيريز ونيكولاس أوتاميندي وفاكوندو ميدينا ولوكاس مارتينيز كوارتا ونيكولاس تاليافيكو ووالتر كانيمان.

وفي خط الوسط: رودريغو دي بول وماركوس أكونا ونيكولاس دومينيغيز وروبرتو بيريرا وأليخاندرو غوميز وأنخيل دي ماريا ولوكاس أوكامبوس ولياندرو باريديس وإزيكيل بالاسيوس وجيوفاني لو سيلسو وجيدو رودريغيز.

وفي الهجوم: لوكاس ألاريو وليونيل ميسي وباولو ديبالا وخواكين كوريا ونيكولاس غونزاليس ولاوتارو مارتينيز.