هاري كين: لا أهتم بالأرقام القياسية

أحرز هاري كين الهدف رقم 200 في مسيرته مع توتنهام هوتسبير في فوزه 3-1 على مضيفه البلغاري لودوغورتس في المجموعة العاشرة للدوري الأوروبي لكرة القدم الليلة الماضية لكنه يقول إنه لا يهتم حاليا بالأرقام القياسية.

وبهذا أصبح كين (27 عاما) ثالث لاعب في تاريخ توتنهام يصل لهذا العدد من الأهداف وهو يتخلف حاليا بثمانية أهداف عن بوبي سميث وربما يتجاوز أيضا الرقم القياسي المسجل باسم جيمي جريفز وهو 266 هدفا.

وقال كين عبر موقع ناديه الرسمي على الانترنت : هذه أمور عظيمة لكن يصعب التفكير فيها خلال وجودك في الملاعب. التفكير فيها يكون بعد انتهاء مسيرتك الاحترافية.

وأول هدف أحرزه كين مع توتنهام كان في نفس المسابقة الأوروبية في 2011 في مواجهة شامروك روفرز.

وأضاف كين: الوقت يمر سريعا وتشعر وكأنك أحرزت هذا الهدف الأول بالأمس فقط. الوصول للهدف 200 هو انجاز كبير وأتمنى إضافة بعض الأهداف.

وقال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، إن كين يمكنه أن يواصل مسيرته ويصبح الهداف التاريخي للنادي بعد التفوق على جريفز.

وأضاف المدرب البرتغالي المخضرم: ما يحققه في الدوري الانجليزي الممتاز وفي بقية المنافسات هو انجاز كبير بالنسبة للاعب شاب في مثل سنه. هل يمكنه أن يصبح الهداف التاريخي للنادي؟ أعتقد أنه يستطيع تحقيق ذلك. مسألة وقت فقط.