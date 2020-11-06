"كاس" ترفض طعن منير الحدادي والاتحاد المغربي

خسر مهاجم إشبيلية منير الحدادي طعنا للمرة الثانية ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بمنع تحويل الولاء من إسبانيا إلى المغرب.



وكان اللاعب البالغ من العمر "25 عاما" يأمل في الاستفادة من تغيير اللوائح مؤخرا للسماح له بتغيير الولاء لكن الفيفا رفض طلبه في سبتمبر وقالت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" يوم الجمعة إنها رفضت طعنه. وأضات: رفضت محكمة التحكيم الرياضية القضية وأكدت القرار السابق.



وتمنع قواعد "فيفا" اللاعبين من تغيير المنتخبات الوطنية بمجرد خوض مباراة دولية حتى إذا كانوا يحملون جنسية مزدوجة. ونتيجة لذلك ارتبط الحدادي بإسبانيا بعد خوض مباراة بالتصفيات الأوروبية ضد مقدونيا في سبتمبر 2014 حين شارك بديلا في أقل من 15 دقيقة.



وطعن الحدادي والاتحاد المغربي أمام محكمة التحكيم الرياضية قبل كأس العالم 2018 ورفض الطعن. وفي سبتمبر الماضي غير "فيفا" القواعد ليسمح للاعبين مزدوجي الجنسية بتحويل الولاء إذا لم يلعبوا أكثر من ثلاث مباريات دولية مع المنتخب الأول. كما يجب عليهم عدم خوض أي مباراة رسمية دولية في أي مستوى بعد سن 21. وخاض الحدادي ثلاث مباريات رسمية مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما بعد عيد ميلاده الـ 21.