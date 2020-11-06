"كاف" يرفض الحضور الجماهيري في التصفيات الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الجمعة رفض حضور الجماهير في مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقي 2021 المقررة بالكاميرون.

وذكر "كاف" في بيان رسمي أن اجتماعا عقد مع مسؤولي الأمن والسلامة من جميع الاتحادات بهدف إخطارهم ببروتوكول جديد لمواجهة فيروس كورونا خلال مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية2021.

وحضر الاجتماع حوالي 60 مسؤولا بالاتحادات الأعضاء ومنسقي السلامة والأمن المعينين في كاف، وحرص الحضور على معرفة كيفية التطبيق والالتزام بالبروتوكول الأمني في سياق هذه المباريات الدولية.

وقرر إقامة المباريات بدون حضور جماهيري مع ضرورة وجود خطة أمن وسلامة لكل اتحاد قبل استئناف المباريات الرسمية.

وذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي أنه جرى إعادة تحديد مهام الأمن والسلامة لجميع الاتحادات من خلال تزويدهم بالمشورة العملية والمبادئ التوجيهية حول كل نقطة من هذه النقاط.

وقال كريستيان إيميروا، مدير إدارة الأمن والسلامة في "كاف": هدفنا هو ضمان وجود عمليات أمن وسلامة موحدة في جميع أنحاء إفريقيا، مع التركيز على التأكد من إقامة المباريات في بيئة آمنة ومضمونة. نحن ندرك المهمة الضخمة التي تنتظرنا، لا سيما كيفية الحفاظ على إبعاد الجماهير عن الملاعب.

وأضاف: من هنا شعرنا بالحاجة إلى توجيه جميع مسؤولي الأمن والسلامة الوطنيين وكذلك مسؤولو كاف المعنيين بالأمن والسلامة، لأفضل الممارسات في ظل هذه الظروف.

وتابع: تكتسب حماية اللاعبين والمسؤولين قبل وأثناء وبعد المباراة أهمية كبيرة في عملياتنا. نحن بحاجة لضمان التنسيق الفعال بين مسؤولي الأمن والسلامة وجميع مسؤولي الصحة الآخرين الذين سيشاركون في خروج كل مباراة على أكمل صورة.