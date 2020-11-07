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تشيلسي يهزم شيفيلد ويتقدم إلى المركز الثالث

جيمس تشيلسي شيفيلد
تشيلسي رفع رصيده إلى 15 نقطة

تشيلسي يهزم شيفيلد ويتقدم إلى المركز الثالث

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لندن - د ب أ

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سطع نجم اللاعب المغربي حكيم زياش مع فريقه تشيلسي مجددا وصنع اللاعب هدفين ليقود الفريق إلى فوز كبير 4 - 1 على شيفيلد يونايتد يوم السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم والقفز إلى المركز الثالث في جدول المسابقة.

وقلب تشيلسي تأخره بهدف نظيف إلى فوز عريض على شيفيلد يونايتد بعد أداء قوي على مدار شوطي المباراة التي شهدت سطوع النجم المغربي حكيم زياش الذي لعب دورا بارزا في الفوز.

وترجم شيفيلد البداية القوية له في المباراة إلى هدف مبكر سجله ديفيد ماكغولدريك في الدقيقة التاسعة ، ولكن تشيلسي رد بقوة وأمطر شباك ضيفه بأربعة أهداف سجلها تامي أبراهام وبن تشيلويل وتياغو سيلفا وتيمو فيرنر في الدقائق 23 و34 و77 و80 .

ورفع تشيلسي رصيده إلى 15 نقطة ليقفز إلى المركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام ليستر سيتي وتجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة في المركز الأخير بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي وهي السابعة له مقابل تعادل واحد في المباريات الثمانية التي خاضها بالمسابقة.

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