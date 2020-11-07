خسارة ثقيلة لليدز أمام كريستال بالاس

مني ليدز يونايتد بخسارة ثقيلة جديدة بالتعثر 4-1 أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.



وتراجع فريق المدرب مارسيلو بيلسا، الذي خسر بنفس النتيجة على أرضه أمام ليستر سيتي يوم الاثنين الماضي، إلى المركز 14 بينما أصبح بالاس سادسا وله 16 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن ساوثهامبتون المتصدر.



وتقدم سكوت دان بهدف لبالاس بعد مرور 12 دقيقة عن طريق ضربة رأس قوية بعد ركلة ركنية نفذها إبيري إيزي، واعتقد ليدز أنه تعادل بعد إنهاء رائع للهجمة من باتريك

بامفورد لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بسبب التسلل.



وبعد ذلك أضاف بالاس الهدف الثاني عن طريق ركلة حرة من 20 مترا نفذها إيزي الذي هز الشباك مع ناديه لأول مرة، وأجاد بامفورد في التعامل مع تمريرة بضربة رأس من البولندي ماتيوش كليخ وسدد بثقة في المرمى ليسجل هدفه السابع في الموسم، لكن بالاس أعاد فارق الهدفين قبل الاستراحة حيث وضع هيلدر كوستا لاعب ليدز الكرة في مرماه بطريق الخطأ، وساهم ويلفريد زاها في الهدف الرابع لبالاس حيث اخترق دفاع ليدز وأرسل تمريرة إلى جوردان أيو الذي سجل دون عناء.