كالياري يستغل نقص سامبدوريا ويهزمه بهدفين

استغل كالياري النقص العددي في صفوف منافسه وحقق فوزا ثمينا 2 - صفر على سامبدوريا يوم السبت في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي كما شهدت الدقيقة 40 طرد توماسو أوغيلو لاعب سامبدوريا، وفي الشوط الثاني استغل كالياري النقص العددي في صفوف ضيفه وحقق الفوز بهدفين سجلهما جواو بيدرو وناهيتان نانديز في الدقيقتين 48 من ضربة جزاء و68 .



ورفع كالياري رصيده إلى عشر نقاط وتقدم للمركز العاشر بفارق الأهداف فقط خلف سامبدوريا الذي مني بالهزيمة الأولى له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.