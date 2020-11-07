ميسي يقود برشلونة إلى اكتساح ريال بيتيس

تغلب برشلونة على ضيفه ريال بيتيس 5 - 2 يوم السبت ضمن منافسات المرحلة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم لينهي سلسلة من 4 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز.



وعلى ملعب "كامب نو"، افتتح عثمان ديمبلي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 22، ثم أدرك المهاجم أنتونيو سانابريا التعادل لريال بيتيس في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، وذلك بعد أن أهدر أنطوان غريزمان فرصة تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة من ضربة جزاء في الدقيقة 33 .



وفي الشوط الثاني، سجل غريزمان الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 49، ثم أضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 62 من ضربة جزاء، وبعدها سجل البديل لورينزو مورن الهدف الثاني لريال بيتيس في الدقيقة 73، بعد دقيقتين فقط من مشاركته من مقعد البدلاء، قبل أن يضيف ميسي الهدف الثاني له والرابع لبرشلونة في الدقيقة 82 ويختتم بيدري التسجيل بالهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 90 .



وأنهى برشلونة سلسلة من النتائج المخيبة للآمال في الدوري الإسباني، حيث حقق الفوز بعد تعادلين وهزيمتين في مبارياته الأربع السابقة في الدوري.



ورفع برشلونة رصيده إلى 11 نقطة ليقفز إلى المركز الثامن بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 12 نقطة في المركز السابع.