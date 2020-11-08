أوسيمن يمنح نابولي نقاط بولونيا

احتاج نابولي إلى هدف فيكتور أوسيمن صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخه وتألق الحارس ديفيد أوسبينا ليفوز 1-صفر على مضيفه بولونيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.



وفرض نابولي، الذي تعرض لانتقادات مدربه جينارو غاتوزو رغم فوزه 2-1 على رايكا في الدوري الأوروبي يوم الخميس، سيطرته وتقدم في الدقيقة 23، بعدما حصل هيرفينغ لوزانو على مساحة في الناحية اليمنى وأرسل اللاعب المكسيكي تمريرة عرضية حولها أوسيمن غير المراقب بضربة رأس في المرمى محرزا هدفه الثاني منذ انتقاله قادما من ليل هذا الموسم.



واعتقد نابولي أنه عزز تقدمه بهدف كاليدو كوليبالي في بداية الشوط الثاني لكن حكم الفيديو المساعد ألغاه بداعي لمس أوسيمن الكرة بيده، وبعد الفوز قفز نابولي إلى المركز الثالث برصيد 14 نقطة بينما يملك بولونيا ست نقاط.