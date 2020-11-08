  • مباشر
اللغة

الحكومة البريطانية تدعم مبادرة راشفورد

راشفورد
راشفورد أطلق مبادرة لتوفير وجبات غذائية لأطفال المدارس

الحكومة البريطانية تدعم مبادرة راشفورد

متابع الغاء المتابعة

مانشستر - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

قدم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي شكره للحكومة البريطانية، يوم الأحد، بعد أن تراجعت عن موقفها السابق وساندت مساعيه لمساعدة الأطفال المحتاجين في إنجلترا من خلال توفير وجبات مدرسية مجانية لهم خلال فترة أعياد الميلاد.

وقال راشفورد مهاجم منتخب إنجلترا أنه تلقى اتصالا هاتفياً من بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني السبت بعد أقل من شهر على رفض الحكومة مقترحه بتوفير وجبات غذائية مجانية لأطفال المدارس في فترة منتصف العام الدراسي.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الأحد فإنه تم توفير 396 مليون جنيه إسترليني لتوفير وجبات غذائية لأطفال المدارس، في مبادرة من المقرر أن تمتد لتشمل فترة عيد الفصح وإجازة الصيف في عام 2021.

وقال راشفورد عبر وسائل التواصل الاجتماعي: اليوم أشعر بسعادة غامرة مصحوبة بمشاعر الفخر لإقدامنا على مثل هذا التقدم الملموس، لن نتخلى عن أطفالنا، لن نتخلى عن مستقبل هذا البلد، ذهبت إلى فراشي وأنا ممتن الليلة الماضية لكن لا يزال هناك حاجة للمزيد من العمل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لعلاج كورونا.. دواء في متناول الجميع تحت الاختبار لعلاج كورونا.. دواء في متناول الجميع تحت الاختبار
هؤلاء أول من زفّ الأخبار السارة لبايدن.. وصورة معبّرة هؤلاء أول من زفّ الأخبار السارة لبايدن.. وصورة معبّرة

الأكثر قراءة

عرس يوتيوبر يمني في صنعاء يثير ذعر الحوثيين.. هذه قصته عرس يوتيوبر يمني في صنعاء يثير ذعر الحوثيين.. هذه قصته
معلومات لا تعرفها عن جو بايدن معلومات لا تعرفها عن جو بايدن
بايدن.. خسر زوجته وابنته بحادث سير ومات ابنه بالسرطان بايدن.. خسر زوجته وابنته بحادث سير ومات ابنه بالسرطان
بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا
خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال! خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال!
ماذا يحدث في حال رفض ترمب النتيجة وتمسك بالرئاسة؟ ماذا يحدث في حال رفض ترمب النتيجة وتمسك بالرئاسة؟

قبل أن تذهب

مع أم ضد.. كيف يتعامل الإعلام الجمهوري مع بايدن ؟
مع أم ضد.. كيف يتعامل الإعلام الجمهوري مع بايدن ؟

اكتشف المزيد