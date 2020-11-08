الحكومة البريطانية تدعم مبادرة راشفورد

قدم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي شكره للحكومة البريطانية، يوم الأحد، بعد أن تراجعت عن موقفها السابق وساندت مساعيه لمساعدة الأطفال المحتاجين في إنجلترا من خلال توفير وجبات مدرسية مجانية لهم خلال فترة أعياد الميلاد.



وقال راشفورد مهاجم منتخب إنجلترا أنه تلقى اتصالا هاتفياً من بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني السبت بعد أقل من شهر على رفض الحكومة مقترحه بتوفير وجبات غذائية مجانية لأطفال المدارس في فترة منتصف العام الدراسي.



وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الأحد فإنه تم توفير 396 مليون جنيه إسترليني لتوفير وجبات غذائية لأطفال المدارس، في مبادرة من المقرر أن تمتد لتشمل فترة عيد الفصح وإجازة الصيف في عام 2021.



وقال راشفورد عبر وسائل التواصل الاجتماعي: اليوم أشعر بسعادة غامرة مصحوبة بمشاعر الفخر لإقدامنا على مثل هذا التقدم الملموس، لن نتخلى عن أطفالنا، لن نتخلى عن مستقبل هذا البلد، ذهبت إلى فراشي وأنا ممتن الليلة الماضية لكن لا يزال هناك حاجة للمزيد من العمل.