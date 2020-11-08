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ساوثغيت يتوقع نجاح "الثلاثي الإيرلندي" مع منتخب إنجلترا

ساوثغيت
ساوثغيت في مباراة سابقة مع منتخب إنجلترا

ساوثغيت يتوقع نجاح "الثلاثي الإيرلندي" مع منتخب إنجلترا

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لندن - رويترز

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يتوقع جاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم أن يقدم ديكلان رايس وزميله في خط الوسط جاك غريليش والمدافع مايكل كين أداء متميزا في صفوف فريقه بعد أن قرروا تمثيل إنجلترا بدلا من إيرلندا.

وشارك رايس لاعب وست هام يونايتد في ثلاث مباريات دولية مع المنتخب الإيرلندي، بينما شارك غريليش لاعب أستون فيلا وكين لاعب إيفرتون في منتخبات الشبان الإيرلندية فقط قبل التحول للعب باسم إنجلترا، ويستعد هذا الثلاثي الآن لمواجهة المنتخب الإيرلندي للمرة الأولى منذ التحول لتمثيل إنجلترا بعد أن أضافهم ساوثغيت للتشكيلة لخوض المباراة الودية.

وقال ساوثغيت في تصريحات إعلامية: أعتقد أن بوسع هؤلاء الشبان الثلاثة الذين انضموا إلينا تقديم أداء لافت على المستوى الدولي حسبما يبدو ونحن نركز على ذلك.

وأضاف مدرب إنجلترا: نواجه مثل هذه المواقف كثيرا. فقد واجهنا منتخب ويلز في الشهر الماضي وكان يلعب في صفوفه لاعبون شاركوا معنا في مراحل مبكرة من حياتهم، أعتقد أن الجميع يواجه هذه التحديات في ظل وجود لاعبين يحملون أكثر من جنسية.

وستلتقي إنجلترا مع إيرلندا في 12 نوفمبر قبل أن تخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية في مواجهة بلجيكا في 15 نوفمبر وأمام آيسلندا بعدها بثلاثة أيام.

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