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سوسييداد يهزم غرناطة ويتقدم إلى الصدارة

سوسييداد
سوسييداد رفع رصيده إلى 20 نقطة

سوسييداد يهزم غرناطة ويتقدم إلى الصدارة

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مدريد - د ب أ

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تقدم فريق ريال سوسييداد إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم عقب فوزه السهل 2 - صفر على ضيفه غرناطة يوم الأحد في المرحلة التاسعة للمسابقة.

وتقدم الفريق الباسكي بهدف حمل توقيع ناتشو مونتريال في الدقيقة 22، قبل أن يضيف زميله ميكيل أويارزابال الهدف الثاني في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، وأضاع سوسييداد فرصة تعزيز النتيجة بهدف ثالث، بعدما أهدر لاعبه ويليان خوسيه ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وأنهى سوسييداد المباراة بعشرة لاعبين، بعدما تلقى مدافعه الفرنسي روبين لو نورماند بطاقة حمراء في الدقيقة 86، فيما أهدر غرناطة فرصة تقليص الفارق في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعدما أضاع لاعبه داروين ماتشيس ركلة جزاء.

وارتفع رصيد سوسييداد، الذي واصل انتفاضته بتحقيقه انتصاره الخامس على التوالي في البطولة، إلى 20 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه فياريال، الذي تراجع للمركز الثاني، في حين تجمد رصيد غرناطة عند 14 نقطة في المركز الخامس، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.

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