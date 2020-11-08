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فليك يرغب باستمرار ألابا مع بايرن ميونخ

بايرن بواتينع مولر ألابا
عقد ألابا مع بايرن ينتهي العام المقبل

فليك يرغب باستمرار ألابا مع بايرن ميونخ

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ميونخ - د ب أ

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أكد المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم هانزي فليك رغبته في بقاء اللاعب ديفيد ألابا في النادي البافاري.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قال فليك بعد فوز فريقه في القمة التي جمعته مع بوروسيا دورتموند يوم السبت عن ألابا: لقد تدرب هنا وظل هنا لفترة طويلة وهو صاحب أداء متميز، ولهذا السبب فسيكون شيئا جيدا أن يواصل اللعب في بايرن ميونخ.

وفي سياق متصل، كان كارل-هاينز رومينيغه، المدير التنفيذي للنادي البافاري، قد لفت بعد فشل مفاوضات التعاقد مع ألابا إلى وجود باب خلفي لا يزال مفتوحا، حيث قال في تصريحات لمحطة "سكاي": إذا أراد ديفيد أن يبقى في بايرن، وهو ما لا أستبعده تماما على الأقل، فلابد من التفكير لإيجاد طريقة تحفظ ماء الوجه للجانبين، والباب لا يزال مواربا.

وقد برهن النمساوي السبت عمليا على أهميته للفريق البافاري، عندما تمكن من إحراز هدف التعادل لبايرن من ضربة حرة قبل وقت قليل من انتهاء الشوط الأول، وقد علق زميله وقائد الفريق الحارس مانويل نوير على الهدف قائلا: هدف ديفيد ألابا قبل وقت قليل من انتهاء الشوط الأول كان مهما، فلقد تمكنا من استعادة أنفاسنا بشعور هادئ.

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