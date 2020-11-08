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قمة مانشستر سيتي وليفربول تنتهي بالتعادل

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دي بروين يحاول الحفاظ على الكرة أمام البرتغالي جوتا لاعب ليفربول

قمة مانشستر سيتي وليفربول تنتهي بالتعادل

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مانشستر - د ب أ

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أحكم التعادل قبضته على قمة المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم حيث سقط مانشستر سيتي وضيفه ليفربول في فخ التعادل 1 - 1 يوم الأحد في أبرز مباريات هذه المرحلة ليفشل ليفربول في الانفراد بالصدارة ويخفق مانشستر سيتي في محاولة جديدة لتحسين وضعه بجدول المسابقة.

وعلى استاد "الاتحاد" في مانشستر ، أهدر كل من ليفربول ومانشستر سيتي أكثر من فرصة خطيرة على مدار شوطي المباراة، وأهدر البلجيكي كيفن دي بروين ضربة جزاء لمانشستر في الدقيقة 42، كما تألق مدافعو الفريقين في التصدي للعديد من المحاولات الهجومية ليفرض التعادل نفسه على المواجهة المثيرة التي حرمت ليفربول من استعادة الصدارة كما ظل مانشستر سيتي في وسط جدول المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 - 1 حيث بادر ليفربول بهز الشباك عن طريق ضربة جزاء سددها النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 13 ، وتعادل مانشستر سيتي بهدف أحرزه البرازيلي غابرييل جيسوس في الدقيقة 31 ، ليرفع الأول رصيده إلى ثمانية أهداف في المسابقة هذا الموسم ليشارك أكثر من لاعب في صدارة قائمة الهدافين حتى الآن.

ورفع ليفربول رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف توتنهام مقابل 12 نقطة لمانشستر سيتي الذي تقدم مرتبة واحدة إلى المركز الحادي عشر.

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