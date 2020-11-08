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لاتسيو يخطف التعادل من يوفنتوس في اللحظات الأخيرة

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موراتا يحاول تجاوز لاعبين من لاتسيو

لاتسيو يخطف التعادل من يوفنتوس في اللحظات الأخيرة

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روما - د ب أ

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سجل اللاعب البديل فيليبي كايسيدو هدفا في الوقت الضائع وقاد لاتسيو لتعادل ثمين بهدف لمثله مع ضيفه يوفنتوس يوم الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم ليحرم يوفنتوس من نقطتين غاليتين في رحلة الدفاع عن لقبه بالبطولة.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 15 ليرفع رصيده إلى ستة أهداف في المركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة مناصفة مع أندريا بيلوتي مهاجم تورينو وبفارق هدف واحد خلف السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، وتعادل البديل فيليبي كايسيدو للاتسيو بهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث بجدول المسابقة مقابل 11 نقطة للاتسيو الذي تقدم للمركز الثامن مؤقتا.

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