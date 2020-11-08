لامبارد يشيد بالمغربي زياش بعد الفوز على شيفيلد

يعتقد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن حكيم زياش أضاف بعدا جديدا إلى هجوم فريقه بعد الأداء الرائع للاعب المغربي الدولي خلال الانتصار 4-1 على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.



وشكل زياش، الذي انضم إلى تشيلسي من أياكس أمستردام قبل بداية الموسم مقابل 40 مليون يورو خطورة دائمة على دفاع شيفيلد، وصنع هدفين ليساعد فريق لامبارد على التقدم إلى المركز الثالث في الترتيب.



وأحرز زياش (27 عاما) هدفين وصنع ثلاثة في سبع مباريات بجميع المسابقات، وقال لامبارد إنه منبهر بسرعة تأقلم اللاعب المغربي، وأبلغ الصحافيين: إنه لاعب من طراز عالمي. غاب لفترة طويلة منذ انتهاء الدوري الهولندي ثم أصيب، ولذلك فإن بدء مشواره بهذه القوة إضافة كبيرة لنا، لقد أعطانا أفضلية إضافية وخطورة مختلفة، لديه قدرة على تمرير الكرة الأخيرة أو الكرة العرضية وصناعة الأهداف واختراق دفاعات المنافسين، يرى التمريرة ولا يخاف تجربتها.



وأضاف: ينضح بالثقة في مدى رغبته في تلقي الكرة وأن يكون لاعبا مهما. يبذل أيضا جهدا كبيرا وهو لاعب متكامل. إنه إضافة كبيرة وأتوقع الكثير منه.



وقادت أهداف تامي أبراهام وبن تشيلويل وتياجو سيلفا وتيمو فيرنر تشيلسي للفوز على شيفيلد متذيل الترتيب، لكن لامبارد حذر لاعبيه من الاستهتار، وتابع: إنه أفضل أداء لنا هذا الموسم. نحن في موقع جيد، لكن المستوى الذي يلعب به مانشستر سيتي وليفربول في السنوات القليلة الماضية معناه أننا يجب أن نلعب بهذه الطريقة كل أسبوع.