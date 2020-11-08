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مالمو يفوز بالدوري السويدي للمرة 21 في تاريخه

مالمو
مالمو حصل على البطولة قبل 3 جولات من النهاية

مالمو يفوز بالدوري السويدي للمرة 21 في تاريخه

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مالمو - د ب أ

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توج فريق مالمو بلقب الدوري السويدي لكرة القدم للمرة الحادية والعشرين في تاريخه إثر فوزه الكبير 4 - صفر على سيريس يوم الأحد قبل آخر ثلاث مباريات للفريق في المسابقة هذا الموسم.

وعزز مالمو بقيادة مديره الفني الدنماركي يون دال توماسون صدارته لجدول المسابقة موسعا الفارق مع إلفسبورغ صاحب المركز الثاني إلى عشر نقاط ليتوج الفريق رسميا باللقب قبل آخر ثلاث مباريات له في المسابقة.

وغاب توماسون عن قيادة الفريق في مباراة اليوم بسبب خضوعه للعزل الذاتي بعد إيجابية اختبارات الكشف عن فيروس "كورونا" المستجد التي خضع لها مؤخرا.

وأشعل أنصار الفريق الألعاب النارية خارج الاستاد للاحتفال بفوز الفريق باللقب ، حسبما أفادت شبكة "إس في تي" التلفزيونية السويدية اليوم الأحد.

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