مورينيو سعيد بانتصارات توتنهام "خارج أرضه"

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير سعادته بمواصلة فريقه سلسلة انتصاراته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه الصعب بهدف على مضيفه وست بروميتش ألبيون يوم الأحد في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وأشاد مورينيو بقدرة توتنهام على تحقيق الانتصارات خارج ملعبه، والتي لعبت دورا هاما في تواجد الفريق اللندني ضمن مراكز المقدمة في ترتيب المسابقة، حيث تمكن من تعويض خسارة الفريق 7 نقاط خلال المباريات الأربع التي لعبها داخل قواعده في البطولة.

وقال مورينيو عقب المباراة: نحن الآن في المركز الثاني، لكن الفرق الأخرى مازالت تخوض مبارياتها في تلك المرحلة، لذلك دعونا نرى ما سيحدث، المهم كان الحصول على النقاط الثلاث، حققنا ثلاثة انتصارات متتالية لأول مرة هذا الموسم، وبحصولنا على 12 نقطة في جميع المباريات التي لعبناها خارج ملعبنا، فإننا تمكنا من تعويض النقاط الضائعة داخل قواعدنا.



ورفع توتنهام، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في البطولة، رصيده إلى 17 نقطة، ليصبح في المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطة خلف ليستر سيتي، الذي يتربع على الصدارة مؤقتا أيضا، وبفارق نقطة أمام ليفربول، صاحب المركز الرابع، الذي سيرتقي إلى الصدارة حال فوزه على مضيفه مانشستر سيتي بالمرحلة ذاتها.



واكتفى توتنهام بتحقيق انتصار وحيد فقط في مبارياته الأربع التي لعبها على ملعبه في الموسم الحالي، مقابل تعادلين وخسارة وحيدة، فيما فاز في كل لقاءاته خارج ملعبه، والتي كان آخرها أمام ويست بروميتش، بهدف أحرزه نجمه هاري كين في الدقيقة 88.