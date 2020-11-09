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أرتيتا ينتظر "رداً قوياً" من أرسنال بعد الخسارة أمام فيلا

أرتيتا أرسنال
فريق أرتيتا خسر أمام أستون فيلا بثلاثة أهداف

أرتيتا ينتظر "رداً قوياً" من أرسنال بعد الخسارة أمام فيلا

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لندن - رويترز

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أكد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أنه يتوقع ردا قويا من لاعبيه عندما يعودون للمنافسات عقب الخسارة 3-صفر أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز أولي واتكنز هدفين في الشوط الثاني بعد هدف بوكايو ساكا في مرماه في الدقيقة 25 ليتعرض أرسنال المتذبذب لهزيمته الرابعة في ثماني مباريات هذا الموسم ويحتل المركز 11 في الترتيب برصيد 12 نقطة.

وأبلغ أرتيتا موقع أرسنال على الإنترنت الأحد: أحب أن نخوض مباراة صباح الغد حتى نزيل هذه المباراة من نظامنا. لكن في اللحظات الصعبة والسيئة تحصل على العديد من الأشياء.

وواصل: أرغب في رؤية كيف سيكون رد فعل اللاعبين وما إذا كنا سنبدأ في لوم بعضنا بعضا أو فقط سننظر لأنفسنا في المرآة ثم نحاول أن نصبح أفضل مما كنا عليه الليلة، بعد ذلك نستجمع قوانا ونستعيد الروح القتالية والثقة والالتزام الذي أظهرناه منذ قدومي إلى هنا في كل مباراة.

ويحل أرسنال ضيفا على ليدز يونايتد يوم 22 نوفمبر بعد استئناف الدوري عقب فترة التوقف الدولي.

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