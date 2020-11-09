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إصابة 6 لاعبين من سالزبورغ النمساوي بفيروس كورونا

نابولي سالزبورغ
من مباراة سابقة لسالزبورغ النمساوي في دوري أبطال أوروبا

إصابة 6 لاعبين من سالزبورغ النمساوي بفيروس كورونا

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سالزبورغ - د ب أ

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أعلن نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي لكرة القدم يوم الاثنين، إصابة ستة من لاعبيه الدوليين، من جنسيات مختلفة، بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح النادي أن الفحوص التي أجريت للاعبيه الدوليين قبل انضمامهم إلى منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي، كشفت يوم الأحد عن حالات الإصابة الست.

ولم يكشف النادي عن أسماء اللاعبين المصابين لكنه أوضح: اللاعبون المصابون بالعدوى لم تظهر عليهم أعراض وقد بدأوا بالفعل العزل الصحي.

ويخضع باقي لاعبي الفريق النمساوي لفقاعة صحية حيث لا يسمح لهم بمخالطة الآخرين وتقتصر أماكن تواجدهم على المنزل وملعب التدريبات وملعب المباراة.

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