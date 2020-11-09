بانيغا يغيب عن الشباب أسبوعين

أعلن نادي الشباب السعودي يوم الاثنين غياب قائده الأرجنتيني إيفر بانيغا عن صفوف الفريق لمدة أسبوعين.



وذكر النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن بانيغا تعرض لتمدد في عضلة الفخذ، إذ سيغيب عن الفريق لمدة أسبوعين بسبب تلك الإصابة.



وكان بانيغا قد شارك أساسيا مع الشباب في مواجهة الفتح يوم السبت الماضي، والتي انتهت بفوز فريقه 3 - 1، قبل أن يترك مكانه لزميله تركي العمار في الدقيقة 52.



ويحتل الشباب المركز الثاني في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد عشر نقاط بفارق الأهداف خلف الهلال المتصدر.