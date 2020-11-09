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برشلونة يكشف مدة غياب أنسو فاتي

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فاتي خلال مباراة برشلونة وريال بيتيس

برشلونة يكشف مدة غياب أنسو فاتي

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برشلونة - رويترز

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قال برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين إن المهاجم أنسو فاتي سيغيب لأربعة أشهر عن المنافسات بعد خضوعه لجراحة في الركبة.

وأصيب فاتي، الذي أكمل "18 عاما" الشهر الماضي، بتمزق في الغضروف الداخلي لركبته اليسرى خلال انتصار برشلونة على ضيفه ريال بيتيس 5-2 يوم السبت.

وقال برشلونة في بيان: خضع أنسو فاتي لجراحة ناجحة، تحت إشراف الفريق الطبي للنادي. سيغيب اللاعب قرابة أربعة أشهر.

وسيغيب فاتي عن مباراة مهمة لبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري في وقت لاحق هذا الشهر وكذلك عن بقية مواجهات الفريق الإسباني في دور المجموعات لدوري الأبطال وكأس السوبر الإسبانية المقرر إقامتها في السعودية في يناير.

وكان فاتي أحد أفضل لاعبي برشلونة هذا الموسم، حيث سجل خمسة أهداف في عشر مباريات بالدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وفي الموسم الماضي أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا مع النادي في الدوري على الإطلاق، وكذلك أصغر لاعب يهز الشباك في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

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