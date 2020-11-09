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ترينت ألكسندر-أرنولد يغيب عن مباريات منتخب إنجلترا

ترنيت ألكسندر - أرنولد إنجلترا
أرنولد تعرض إلى إصابة في مباراة مانشستر سيتي وليفربول

ترينت ألكسندر-أرنولد يغيب عن مباريات منتخب إنجلترا

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لندن - رويترز

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سيغيب ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول عن ثلاث مباريات لمنتخب إنجلترا هذا الشهر بعد إصابته خلال التعادل 1-1 مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وخرج الظهير الأيمن من الملعب بعدما بدا أنه تعرض لإصابة في الساق خلال الشوط الثاني، وقال مدربه يورغن كلوب إنه سيغيب عن المباريات الدولية لمنتخب بلاده، وأضاف المدرب الألماني: سيغيب عن تشكيلة إنجلترا. ستجرى الفحوص غدا وسنرى بعد ذلك كيف ستصبح الأمور.

وستلعب إنجلترا مع إيرلندا في 12 نوفمبر تشرين الثاني قبل مواجهة بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية بعدها بثلاثة أيام ثم آيسلندا في نفس البطولة القارية يوم 18 من الشهر ذاته.

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