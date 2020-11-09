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جيسوس: التعادل مع ليفربول ليس مرضياً

جيسوس مانشستر سيتي ليفربول
جيسوس خلال مباراة الفريقين يوم الأحد

جيسوس: التعادل مع ليفربول ليس مرضياً

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مانشستر - رويترز

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أكد غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي أن فريقه يجب ألا يرضى عن التعادل مع ليفربول حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وأن يرفع من مستواه في المباريات المهمة لاستعادة اللقب.

وأهدر كيفن دي بروين ركلة جزاء كان من الممكن أن تحسم الفوز لسيتي بعد أن ألغى جيسوس تقدم محمد صلاح لليفربول من ركلة جزاء خلال التعادل 1-1 أمس الأحد.

وأبلغ جيسوس محطة سكاي سبورتس: هذه النتيجة ليست جيدة لنا. ربما جيدة لهم لكننا يجب أن نواصل القتال حتى النهاية لأن أمامنا الكثير من المباريات.

وأضاف المهاجم البرازيلي: يريد الفريقان الفوز بالدوري لذا يجب أحيانا رفع نسق اللعب. كنا على أرضنا لذا كان يجب أن نسيطر بشكل أكبر وأن نهاجم كما كنا نفعل سابقا وأن نحاول اغتنام الفرص.

وكان يمكن لجيسوس خطف الفوز لكنه لم يستغل تمريرة جواو كانسيلو العرضية ليترك سيتي متأخرا بفارق خمس نقاط خلف ليفربول صاحب المركز الثالث ولديه مباراة مؤجلة.

وتابع جيسوس: يمكنهم الفوز علينا ويمكننا التغلب عليهم وهذه هي كرة القدم. كانت أمامنا بعض الفرص للفوز لم نستغلها لذا تعادلنا.

ويخوض سيتي مواجهة أخرى صعبة حين يزور توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني عند استئناف الدوري في 21 نوفمبر الجاري عقب فترة دولية للمنتخبات.

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