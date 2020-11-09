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زيدان: لا يمكن "الاختباء" وراء قرارات الحكم

زيدان
ريال مدريد خسر أمام فالنسيا 4-1

زيدان: لا يمكن "الاختباء" وراء قرارات الحكم

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فالنسيا - رويترز

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اعترف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بأن فريقه لا يمكنه الاختباء وراء قرارات الحكام أو مشاكل الإصابات والمرض بعد خسارته 4-1 أمام مضيفه فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد.

واحتسبت ثلاث ركلات جزاء ضد ريال مدريد لأول مرة في تاريخه، سجل جميعها كارلوس سولير مهاجم فالنسيا، كما أحرز رفائيل فاران هدفا في مرماه بعد أن وضع كريم بنزيمة حامل اللقب في المقدمة باستاد "ميستايا".

وتعين على زيدان خوض مباراة الأحد بدون ستة لاعبين في المجمل بعد إصابة لاعب الوسط المؤثر كاسيميرو وإيدن هازارد أغلى لاعب في تاريخ النادي بفيروس كورونا، لكن المدرب قال إن لا يوجد أي عذر لأداء الفريق.

وأضاف: يمكننا التماس ألف عذر ويمكن للجميع إيجاد أي سبب يريدونه لتفسير ما حدث، لكن لا يمكننا البحث عن أعذار، كل من في هذه التشكيلة هو لاعب في ريال مدريد.

وانتقد المدرب رد فعل فريقه السيء على هدف التعادل الذي أحرزه سولير بعد تقدم ريال مدريد عن طريق بنزيمة، وقال: لعبنا جيدا في أول نصف ساعة لكن المباراة تغيرت تماما
بعد أن أدركوا التعادل. هذا حدث لنا عدة مرات ولا يعجبني ذلك.

وختم: علينا تحليل ما الذي نفعله بشكل خاطئ لأن أي شيء صغير قد يسبب لنا العديد من الصعوبات. بمجرد أن استقبلنا الهدف الأول لم نستطع العودة للمباراة. العديد من الأشياء كانت ضدنا اليوم.

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