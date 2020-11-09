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سلتا فيغو يقيل مدربه أوسكار غارسيا

أوسكار غارسيا
سلتا فشل في تحقيق الفوز خلال 7 مباريات في الدوري

سلتا فيغو يقيل مدربه أوسكار غارسيا

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مدريد - د ب أ

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أعلن نادي سلتا فيغو الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين إقالة أوسكار غارسيا من منصب المدير الفني للفريق بعد إخفاق الفريق في تحقيق أي انتصار في الدوري خلال 7 مباريات.

وقال نادي سلتا فيغو : النادي يتقدم بخالص الشكر إلى المدرب الكتالوني ومساعديه على عملهم واحترافيتهم وجهدهم خلال الفترة التي قضوها مع سلتا، والتي نجحوا خلالها في حسم البقاء في الدرجة الأولى خلال موسم 2019 - 2020 الصعب.

وكان سلتا فيغو قد عين أوسكار جارسيا في نوفمبر من العام الماضي، ووقع معه، قبل ثلاثة أشهر عقدا جديدا لمدة عامين.

ويعد المدرب الباراغوياني إدواردو بيريزو، الذي كان قد رحل عن تدريب سلتا فيغو عام 2017 بعد أن قاد الفريق للدور قبل النهائي في الدوري الأوروبي، من المرشحين لتدريب الفريق في الوقت الحالي.

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