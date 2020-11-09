سولير: شعرت بـ"الشك" قبل تنفيذ ركلة الجزاء

اعترف كارلوس سولير بطل الثلاثية خلال فوز فالنسيا 4-1 على ريال مدريد بأنه فكر مرتين قبل أن يعيد ركلة جزاء بعد أن تصدى الحارس تيبو كورتوا لركلته الأولى الأحد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، كاشفاً أن لاعبي ريال حاولوا تشتيته عند إعادة تسديد

ركلة الجزاء الأولى.



وسدد سولير الركلة في نفس الزاوية لكنه تفوق هذه المرة على الحارس البلجيكي قبل أن ينفذ ركلتين جديدتين بنجاح في الشوط الثاني ليصبح أول لاعب على الإطلاق يسجل ثلاثة أهداف من ركلات جزاء أمام ريال مدريد في أي مسابقة.



وقال سولير: في لحظة ما شعرت بالشك بشأن التسديد مجددا لكنني قررت التنفيذ في النهاية وبعد أن سجلت حصلت على ثقة لتسديد ركلتين أخرتين.



وأضاف: في الأسبوع الماضي خلال التعادل 2-2 مع خيتافي سددت ركلة في نفس الزاوية لذا أردت تكرار الأمر ويقول المنافسون دائما بعض الكلمات لتشتيت التركيز وسمعت لاعبو مدريد يقولون إنهم يعرفون أين سأسدد الكرة وإن كورتوا سينقذ الكرة مجددا،لكنني قررت التسديد بنفس الطريقة. تدربت كثيرا وهذه هي النتيجة. انتظر كورتوا لذا كان يجب أن أسدد في أبعد زاوية.



وداوى الفوز جراح فالنسيا الذي يخوض موسما فوضويا بعد الاستغناء عن سبعة لاعبين بارزين دون تعويضهم بلاعبين جدد.