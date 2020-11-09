فلامنغو يقيل "خليفة جيسوس" بعد هزيمتين ثقيلتين

استغنى فلامنغو بطل الدوري البرازيلي لكرة القدم يوم الاثنين عن مدربه الإسباني دومينيك تورنت بعد هزيمتين ثقيلتين في آخر ثلاث مباريات، لتنتهي فترة مساعد بيب غوارديولا السابق مع نادي مدينة ريو دي جانيرو بعد 3 أشهر فقط.



وحل تورنت بديلاً للبرتغالي جورجي جيسوس في تدريب فلامنغو منتصف العام الحالي بعد أن قاده الأخير إلى تحقيق ثنائية الدوري وكوبا ليبرتادوريس والمركز الثاني في كأس العالم للأندية، قبل أن يعود مجدداً إلى بنفيكا في موطنه.



ويحتل فلامنغو المركز الثالث في الدوري البرازيلي متأخرا بنقطة عن انترناسيونال المتصدر بعد أن خسر مرتين فقط في آخر 15 مباراة، كما تصدر مجموعته ليتأهل لدور الستة عشر في كأس ليبرتادوريس التي يحمل لقبها بعد أن فاز في النهائي على ريفر بليت العام الماضي، لكنه خسر 4-صفر أمام أتلتيكو مينيرو صاحب المركز الثاني يوم الأحد بعد أسبوع من الهزيمة 4-1 على ملعبه أمام ساو باولو مما أغضب مجلس الإدارة.





