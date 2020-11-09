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لوف: عودة غوتزه إلى المنتخب الألماني ممكنة

غوتزه ألمانيا الأرجنتين
غوتزه سجل هدف الفوز بكأس العالم 2014

لوف: عودة غوتزه إلى المنتخب الألماني ممكنة

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برلين - د ب أ

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أكد يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم إن انضمام ماريو غوتزه إلى آيندهوفن الهولندي كان قرارا صائبا، وأشار إلى أن عودته إلى صفوف المنتخب الذي توج معه بلقب كأس العالم 2014، تعد أمرا محتملا.

وقال لوف في مقابلة نشرتها بوابة "سبورت باذر" يوم الاثنين إنه لم يتوقف عن متابعة غوتزه، موضحا أنه كان على اتصال مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وشارك غوتزه آخر مرة مع المنتخب قبل نحو ثلاثة أعوام، وذلك في المباراة التي انتهت بالتعادل مع المنتخب الفرنسي 2 - 2 في 14 نوفمبر 2017، فيما تحفظ الذاكرة هدفه في شباك الأرجنتين الذي منح بلاده كأس العالم 2014.

وسجل غوتزه الهدف الثاني لآيندهوفن في المباراة التي فاز فيها الفريق على فيليم تيلبورغ 3 - صفر الأحد، ليكون الهدف الثاني له في الدوري الهولندي الممتاز.

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