نجاة الكاميروني إيتو من حادث سير

نجا أسطورة كرة القدم الكاميروني صامويل إيتو من حادث سير مروع، يوم الأحد.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فإن إيتو البالغ من العمر "39 عاما" كان يسافر بين دوالا وبافوسام في الكاميرون عندما اصطدمت سيارته ذات الدفع الرباعي بحافلة.

وتعرضت سيارة القائد السابق لمنتخب الكاميرون لأضرار بالغة لكن دون إصابة أي شخص على متنها.

وقال فرانك هابي المتحدث باسم إيتو إن الأسطورة السابق للمنتخب الكاميروني ونادي برشلونة الإسباني لم يتعرض لأي أذى لكنه توجه إلى المستشفى للاطمئنان على نفسه.

ورفض إيتو توجيه اتهامات لسائق الحافلة الذي حاول في البداية الفرار من موقع الحادث قبل الإمساك به وتسليمه لقسم الشرطة.