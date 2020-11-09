يوفنتوس "يضحي" برونالدو لمواجهة آثار كورونا

يدرس يوفنتوس الإيطالي إمكانية بيع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الصيف المقبل وذلك للتعامل مع الآثار المالية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس قادماً من ريال مدريد الإسباني صيف 2018 مقابل أكثر من 100 مليون يورو، لكن راتبه العالي الذي يبلغ 5 أضعاف راتب زميله باولو ديبالا أمر يجعل يوفنتوس يفكر جدياً بالتخلص منه، علماً بأن عقده ينتهي شهر يونيو 2022.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن رونالدو (35 عاماً) والذي يتقاضى 31 مليون يورو، بينما يحصل زميله ديبالا على مبلغ يقارب 6 ملايين يورو، وهو ثاني أعلى اللاعبين في بطل إيطاليا أجراً.

وأحرز رونالدو 6 أهداف في بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم آخرها أمام لاتسيو في المباراة التي خرج منها وهو يعاني من إصابة في الكاحل.