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استبعاد تطبيق قاعدة التبديلات الخمسة في الدوري الإنجليزي

كلوب غوارديولا
غوارديولا وكلوب في مباراة سيتي وليفربول الأخيرة

استبعاد تطبيق قاعدة التبديلات الخمسة في الدوري الإنجليزي

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لندن - د ب أ

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أكد ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن موقف الرابطة من زيادة عدد التبديلات المتاحة لكل فريق في المباراة الواحدة من ثلاثة إلى خمسة تبديلات لن يتغير في المستقبل القريب.

وطالب يورغن كلوب مدرب ليفربول وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بزيادة عدد التبديلات عقب تفاقم أزمة الإصابات في فريقيهما بسبب ضغط أجندة المباريات على مستوى الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

واستخدم الدوري الإنجليزي قاعدة التبديلات الخمسة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقب استئناف المسابقة في يونيو الماضي بعد توقفها ثلاثة أشهر بفعل أزمة جائحة كورونا بهدف تخفيف الضغوط على اللاعبين.

وقال ماسترز أمام لجنة الثقافة والإعلام والرياضة بمجلس النواب يوم الثلاثاء إن أغلبية الأندية صوتت مرتين ضد هذه الخطوة، ليصبح الدوري الإنجليزي الممتاز هو الوحيد في أوروبا الذي عاد لاستخدام قاعدة التبديلات الثلاثة.

وأوضح : أجرينا تصويتين على مستوى الأندية، وكلاهما جاء مساندا لقاعدة التبديلات الثلاثة، هذا الأمر أدى لبعض الإحباط ، بجانب مناقشة جدولة المباريات ، فيما يتعلق بأزمة كورونا، هناك مشكلة حقيقية ، ولا أرى أن الأمر سوف يتغير في المستقبل القريب.

وأكد ماسترز أن الرابطة ستنهي بث المباريات عبر منصات البث المدفوعة مقدما بسبب غضب الجماهير.

وعوضا عن دفع 95ر14 جنيه استرليني (80ر19 دولار) لمشاهدة مباريات بعينها، تبرعت جماهير أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لبنوك الطعام ومؤسسات خيرية أخرى بإجمالي نحو 300 الف جنيه استرليني.

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