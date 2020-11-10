استقالة رئيس الاتحاد الإنجليزي بعد استخدامه مصطلحاً عنصرياً

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان أن رئيسه، كريغ كلارك، استقال من منصبه بعد ساعات من الإشارة إلى اللاعبين غير البيض "بالملونين" خلال إجابته عن أسئلة من أعضاء في البرلمان يوم الثلاثاء.



وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان: نستطيع تأكيد استقالة كريغ كلارك من منصبه كرئيس للاتحاد. سيتولى بيتر ماكورميك المنصب مؤقتا بأثر فوري، وسيبدأ مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي عملية تحديد وتعيين رئيس جديد في الوقت المناسب.

وكان كلارك يناقش مسائل تتعلق بالاندماج والتنوع بين ناشئي كرة القدم أمام اجتماع رقمي مع أعضاء في لجنة الثقافة والإعلام والرياضة بالبرلمان عندما أدلى بالتعليق. وردا على سؤال عن احتمال حدوث رد فعل عنيف في وسائل الإعلام تجاه اللاعبين المثليين الذين يعلنون عن ميولهم، قال كلارك : إذا نظرتم لما يحدث مع لاعبات كرة القدم البارزات، واللاعبين الملونين الكبار، والإهانات الموجهة لهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي متاحة للجميع.



وأصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا بعد ذلك قائلا: كلارك يعتذر بشدة عن العبارات التي استخدمها في الإشارة لأعضاء في الأقليات العرقية خلال الاجتماع مع اللجنة المختارة. يقر بأن استخدام لفظ ‭'‬ملون‭'‬ غير مناسب واعتذر من قلبه أثناء الجلسة.

