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الإصابة تحرم الإنجليزي بروز من التواجد مع منتخب بلاده

بروز إنجلترا
بروز في مباراة سابقة مع منتخب تحت 21 عاماً

الإصابة تحرم الإنجليزي بروز من التواجد مع منتخب بلاده

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

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أعلن نادي ساوثهامبتون عن خروج لاعب وسط الفريق جيمس وارد بروز من قائمة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، وذلك في إجراء احترازي، بعدما تعرض لمشكلة في أوتار الركبة.

وذكر النادي الإنجليزي في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت يوم الثلاثاء أن غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب كان قد استدعى بروز للمشاركة في مباراة جمهورية إيرلندا الودية وكذلك مواجهتا بلجيكا وآيسلندا في دوري الأمم الأوروبية، وتم الاتفاق على أن يظل اللاعب مع ناديه خلال فترة التوقف لتلقي العلاج اللازم والخضوع لفترة راحة قبل عودة منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان ساوثهامبتون بقيادة بروز قد حقق مفاجأة كبيرة في الدوري الإنجليزي، إذ يحتل الفريق حاليا المركز الرابع بفارق نقطتين عن المتصدر ليستر سيتي، وهو الذي كان مهددا بالهبوط للدرجة الأولى الموسم الماضي.

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