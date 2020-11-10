  • مباشر
اللغة

القضاء الرياضي يثبت قراري هزيمتي روما ونابولي

غاتوزو نابولي
نابولي في لقاء سابق

القضاء الرياضي يثبت قراري هزيمتي روما ونابولي

متابع الغاء المتابعة

روما - أ ف ب

نشر في: آخر تحديث:

ثبث القضاء الرياضي الإيطالي، الثلاثاء، هزيمتي ناديي روما ونابولي في دوري الدرجة الأولى، أمام هيلاس فيرونا ويوفنتوس على التوالي.

واعتبرت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن استئناف روما لا أساس له، لأن النادي أقر بارتكاب خطأ، ولو اعتبر أنه عن حسن نيّة.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، اعتبر القضاء الرياضي الإيطالي روما خاسراً بنتيجة صفر-3 أمام هيلاس فيرونا، بعدما أشرك فريق العاصمة لاعباً غير مسجّل.

ويفترض أن تقدم الأندية قائمة تضم 25 لاعباً ممن تزيد أعمارهم عن 22 عاماً، وإرسالها إلى الهيئات الإدارية في بداية الموسم كي تتمكن من المنافسة في الـ"سيريا أ"، لكن روما لم يدرج في قائمته لاعب خط الوسط الغيني أمادو دياوارا، الذي شارك في مباراة هيلاس فيرونا. واحتفل دياوارا بعيد ميلاده الثالث والعشرين في 17 يوليو.

من جهة أخرى، كان القضاء الرياضي قد خسّر نابولي صفر-3 وحسم نقطة من رصيده لانسحابه من المباراة أمام يوفنتوس في الرابع من أكتوبر الماضي، في أعقاب طلبه تأجيل المباراة لتواجد لاعبيه في الحجر الصحي جراء فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، ولم يقر القاضي الرياضي في قراره المفصل بوجود "قوة قاهرة" حالت دون سفر الفريق، وحكم بأن قرار نابولي بعدم خوض المباراة في تورينو كان خياراً طوعياً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

"ما وراء الطبيعة".. أصداء واسعة لأول عمل مصري بتوقيع "نتفليكس"
صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر

الأكثر قراءة

الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟  الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟ 
مليارديرات الوباء يتساقطون بعد إعلان التوصل إلى لقاح كورونا مليارديرات الوباء يتساقطون بعد إعلان التوصل إلى لقاح كورونا
لقاح لقاح "فايزر" طوره طبيب من منطقة سورية احتلتها تركيا
صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر
تدخل جراحي بسيط يعالج خشونة الركبة خلال ساعات تدخل جراحي بسيط يعالج خشونة الركبة خلال ساعات
ابن خال بشار الأسد يكشف المستور.. لا أنافس أحداً ابن خال بشار الأسد يكشف المستور.. لا أنافس أحداً

قبل أن تذهب

تعرف على تفاصيل الاتفاق الذي تم بين أرمنيا وأذربيجان برعاية روسيا في كراباخ
تعرف على تفاصيل الاتفاق الذي تم بين أرمنيا وأذربيجان برعاية روسيا في كراباخ

اكتشف المزيد