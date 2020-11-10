المنتخب السعودي يدشن معسكر الرياض استعداداً لجامايكا

دشّن المنتخب السعودي الأول، يوم الاثنين، تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقام حاليًا في مدينة الرياض تزامنًا مع أيام "فيفا"، خلال الفترة من 9 - 17 نوفمبر الحالي، والذي يأتي في إطار الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



وأجرى لاعبو "الأخضر" الحصة التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، والتي بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، قبل أن ينفذ تمارين الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين التسديد على المرمى.



ويواصل المنتخب تدريباته يوم الثلاثاء في تمام السابعة مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

ويستضيف "الأخضر" نظيره الجامايكي في مباراتين يومي 14 و 17 نوفمبر الجاري.