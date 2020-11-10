باريس يبدأ "الحديث" لتجديد عقدي نيمار ومبابي

أعلن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، أن فريق العاصمة بدأ الحديث عن تمديد عقدي نجميه البرازيلي نيمار وكيليان مبابي.

وتطرق ليوناردو في تصريح لقناة النادي ردا على سؤال للجماهير الباريسية مباشرة على "تويتر" إلى المفاوضات مع الأرجنتيني أنخل دي ماريا والإسباني خوان برنات المرتبطين مع النادي حتى 2021، ونيمار ومبابي اللذين ينتهي عقد كل منهما عام 2022.

وقال ليوناردو: كل التمديدات التي ننوي القيام بها، بدأنا بالحديث عنها. أعتقد أننا سنكثف المفاوضات بشأنها في الأسابيع المقبلة. دون أن يخفي أن "الخسائر المالية" المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ستؤخذ بعين الاعتبار، وشدد قائلا بخصوص مواطنه نيمار: بدأنا الحديث، لكن الناس اليوم لا يستطيعون حتى التنقل، إنها مسألة توقيت.

وتحدث المدير الرياضي أيضا عن التوترات التي ظهرت علنا مع المدرب الألماني توماس توخيل بشأن فترة الانتقالات الأخيرة في باريس. وقال: هذه أشياء تحدث، لقد تحدثنا، والآن أصبح الوضع واضحا للجميع. معربا عن أسفه بنشر خلافاتهما عبر وسائل الإعلام.