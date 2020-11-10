برانديلي يعود إلى تدريب فيورنتينا

أعلن فيورنتينا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين اقالة المدرب جوسيبي إياكيني وتعيين شيزاري برانديلي بدلا منه.



ويعود برانديلي لفترة ثانية مع فيورنتينا بعد أن سبق له تدريب النادي بين 2005 و2010 وستكون مهمته الأولى انعاش حظوظ الفريق بعد أن تراجع للمركز 12 في الدوري عقب انتصارين فقط من سبع مباريات هذا الموسم.



وقال روكو كوميسو رئيس النادي: أتوجه شخصيا بالشكر إلى اياكيني الذي قاد الفريق في أصعب فترة الموسم الماضي، وللأسف بعد النتائج الحالية يحتاج الفريق إلى تغيير في

الإدارة الفنية.



وأضاف: أرغب أيضا في الترحيب بالسيد برانديلي. نؤمن بأن حنكته وتاريخه الاحترافي وشخصيته التي تحظى باحترام واسع في عالم كرة القدم تجعله الشخص المناسب لقيادة الفريق.