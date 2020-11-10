ديشان: بوغبا ليس سعيداً في مانشستر يونايتد

يعتقد ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم يوم الاثنين أن بول بوغبا لا يمكن أن يكون سعيدا في صفوف فريقه مانشستر يونايتد حاليا.

وشارك لاعب الوسط الفرنسي أساسيا في أربع مباريات فقط من سبع خاضها يونايتد في الدوري الممتاز هذا الموسم وكذلك في مباراة واحدة فقط من ثلاث في دوري الأبطال.



ويبقى مستقبل بوغبا في يونايتد يكتنفه الغموض بعد أن لمح الشهر الماضي إلى انه يحلم باللعب مع ريال مدريد، وأبلغ ديشان الصحفيين: لا يمكن أن يكون سعيدا بوضعه الحالي في النادي سواء من حيث دقائق اللعب أو مركزه، إنه يمر بأفضل فتراته وطاردته سلسلة من الإصابات وفيروس كورونا، يحتاج إلى استعادة إيقاعه.



واستطرد بطل كأس العالم كلاعب ومدرب: معي لا توجد هذه المخاوف. عندما يمر اللاعب بفترة صعبة مع ناديه فانه بالطبع يصبح سعيدا باللعب مع المنتخب الفرنسي، سيحكي لي عن شعوره ولأني أعرفه جيدا ستسير الأمور بشكل جيد.



وكان ديشان يتحدث قبل مباراة ودية أمام فنلندا يوم الأربعاء وقبل مواجهة البرتغال والسويد في دوري الأمم الأوروبية في 14 و17 نوفمبر الجاري.