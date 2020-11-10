  • مباشر
اللغة

روجيرو سيني مدرباً جديداً لفلامنغو

المدرب روجيرو سيني

روجيرو سيني مدرباً جديداً لفلامنغو

متابع الغاء المتابعة

ريو دي جانيرو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

عين فلامنغو بطل الدوري البرازيلي لكرة القدم روجيرو سيني مدربا جديدا يوم الخميس بعد أقل من 24 ساعة على إقالة دومينيك تورنت عقب هزيمتين متتاليتين في الدوري وبعد عشرة أسابيع فقط في المنصب.

واستقال سيني من منصبه في فورتاليزا عقب وقت قصير من إقالة الإسباني تورنت وتولى المهمة فورا في النادي المنتمي لريو دي جانيرو.

ووقع حارس مرمى ساو باولو ومنتخب البرازيل السابق على عقد يمتد حتى ديسمبر 2021.

وسيكون مكلفا بتكرار انجازات المدرب جورجي جيسوس الذي حقق العام الماضي لقب الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس المعادلة لدوري أبطال أوروبا في أمريكا الجنوبية.

وتوج سيني مع فورتاليزا بلقب دوري الدرجة الثانية وقضى فترتين أقل بريقا مع ساو باولو وكروزيرو.

ويحتل فلامنغو المركز الثالث في الدوري حاليا بفارق نقطة واحدة عن الصدارة كما وصل لدور 16 في كأس ليبرتادوريس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

"ما وراء الطبيعة".. أصداء واسعة لأول عمل مصري بتوقيع "نتفليكس"
صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر

الأكثر قراءة

لقاح يحمل خبرا سارا.. فعالية تظهر بعد شهر من التطعيم لقاح يحمل خبرا سارا.. فعالية تظهر بعد شهر من التطعيم
الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟  الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟ 
وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات
ترمب يقيل وزير الدفاع مارك إسبر ترمب يقيل وزير الدفاع مارك إسبر
الأكبر والأكثر دموية.. تحرك لفتح الأكبر والأكثر دموية.. تحرك لفتح "حفرة الموت" بالموصل
غضب في أرمينيا بعد غضب في أرمينيا بعد "السلام".. وباشينيان: لم نملك حلاً آخر

قبل أن تذهب

نساء ساهمت في فوز بايدن
نساء ساهمت في فوز بايدن

اكتشف المزيد