روجيرو سيني مدرباً جديداً لفلامنغو

عين فلامنغو بطل الدوري البرازيلي لكرة القدم روجيرو سيني مدربا جديدا يوم الخميس بعد أقل من 24 ساعة على إقالة دومينيك تورنت عقب هزيمتين متتاليتين في الدوري وبعد عشرة أسابيع فقط في المنصب.

واستقال سيني من منصبه في فورتاليزا عقب وقت قصير من إقالة الإسباني تورنت وتولى المهمة فورا في النادي المنتمي لريو دي جانيرو.

ووقع حارس مرمى ساو باولو ومنتخب البرازيل السابق على عقد يمتد حتى ديسمبر 2021.

وسيكون مكلفا بتكرار انجازات المدرب جورجي جيسوس الذي حقق العام الماضي لقب الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس المعادلة لدوري أبطال أوروبا في أمريكا الجنوبية.

وتوج سيني مع فورتاليزا بلقب دوري الدرجة الثانية وقضى فترتين أقل بريقا مع ساو باولو وكروزيرو.

ويحتل فلامنغو المركز الثالث في الدوري حاليا بفارق نقطة واحدة عن الصدارة كما وصل لدور 16 في كأس ليبرتادوريس.