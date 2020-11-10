روما يسجل عدة إصابات بفيروس كورونا

أكد لورينزو بليغريني لاعب خط وسط فريق روما الإيطالي لكرة القدم أنه بحال جيد، ولا يعاني من أعراض، وذلك بعد أن كشفت الفحوص عن إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليفقد فرصة الانضمام إلى المنتخب الإيطالي.



وقال بليغريني، الذي يخضع للعزل، عبر حسابه بتطبيق "إنستغرام" مساء الاثنين: أود أن أطمئن الجميع بأنني لدي بعض الأعراض لكنني بخير. بدأ اليوم بالفعل العد التنازلي للعودة إلى الملعب مع المدرب وزملائي.



وكان من المفترض أن ينضم بليغريني إلى المنتخب الإيطالي استعدادا للمباراة الودية المقررة أمام منتخب إستونيا الأربعاء والمباراتين المقررتين أمام منتخبي بولندا والبوسنة والهرسك في الأسبوع المقبل ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.



ويخضع إدين دزيكو قائد فريق روما ومنتخب البوسنة للعزل أيضا منذ السادس من نوفمبر الجاري وقد يغيب عن المباريات الدولية المقبلة.



وتردد أن الفحوص كشفت أمس الأول الأحد عن إصابة بيترو بوير حارس مرمى فريق الشباب بنادي روما بعدوى كورونا، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن العدوى طالت المدافع الأرجنتيني فيدريكو فازيو ولاعب آخر بالفريق لم يجر الإعلان عن اسمه.