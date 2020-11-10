  • مباشر
اللغة

روما يسجل عدة إصابات بفيروس كورونا

روما تورينو
دزيكو أحد المصابين بالفيروس سريع الانتشار

روما يسجل عدة إصابات بفيروس كورونا

متابع الغاء المتابعة

روما - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أكد لورينزو بليغريني لاعب خط وسط فريق روما الإيطالي لكرة القدم أنه بحال جيد، ولا يعاني من أعراض، وذلك بعد أن كشفت الفحوص عن إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليفقد فرصة الانضمام إلى المنتخب الإيطالي.

وقال بليغريني، الذي يخضع للعزل، عبر حسابه بتطبيق "إنستغرام" مساء الاثنين: أود أن أطمئن الجميع بأنني لدي بعض الأعراض لكنني بخير. بدأ اليوم بالفعل العد التنازلي للعودة إلى الملعب مع المدرب وزملائي.

وكان من المفترض أن ينضم بليغريني إلى المنتخب الإيطالي استعدادا للمباراة الودية المقررة أمام منتخب إستونيا الأربعاء والمباراتين المقررتين أمام منتخبي بولندا والبوسنة والهرسك في الأسبوع المقبل ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

ويخضع إدين دزيكو قائد فريق روما ومنتخب البوسنة للعزل أيضا منذ السادس من نوفمبر الجاري وقد يغيب عن المباريات الدولية المقبلة.

وتردد أن الفحوص كشفت أمس الأول الأحد عن إصابة بيترو بوير حارس مرمى فريق الشباب بنادي روما بعدوى كورونا، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن العدوى طالت المدافع الأرجنتيني فيدريكو فازيو ولاعب آخر بالفريق لم يجر الإعلان عن اسمه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

"ما وراء الطبيعة".. أصداء واسعة لأول عمل مصري بتوقيع "نتفليكس"
صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر

الأكثر قراءة

لقاح يحمل خبرا سارا.. فعالية تظهر بعد شهر من التطعيم لقاح يحمل خبرا سارا.. فعالية تظهر بعد شهر من التطعيم
"احموا الديمقراطية".. ميلانيا ترمب تخرج عن صمتها
ترمب يقيل وزير الدفاع مارك إسبر ترمب يقيل وزير الدفاع مارك إسبر
الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟  الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟ 
الأكبر والأكثر دموية.. تحرك لفتح الأكبر والأكثر دموية.. تحرك لفتح "حفرة الموت" بالموصل
غضب في أرمينيا بعد غضب في أرمينيا بعد "السلام".. وباشينيان: لم نملك حلاً آخر

قبل أن تذهب

نساء ساهمت في فوز بايدن
نساء ساهمت في فوز بايدن

اكتشف المزيد