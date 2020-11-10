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طبيب مارادونا: دييغو سيغادر المستشفى خلال أيام

مارادونا
مارادونا يعاني من مشاكل صحية

طبيب مارادونا: دييغو سيغادر المستشفى خلال أيام

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بوينس آيرس - رويترز

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أكد الطبيب الشخصي لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا صباح الثلاثاء، أنه يتعافى بشكل جيد من جراحة في المخ وبعض المضاعفات، ومن المفترض أن يغادر المستشفى في اليومين المقبلين.

وأبلغ الطبيب ليوبلودو لوكي الصحافيين خارج مستشفى خضع فيه مارادونا البالغ عمره 60 عاما لجراحة في المخ الأسبوع الماضي لعلاج تجمع دموي: يريد دييغو العودة إلى المنزل ونحن نقيم إمكانية خروجه، سنتحدث عن مكان خروجه في وقت لاحق لكن في الوقت الحالي يتعافى مارادونا بشكل رائع جدا.

وكان نجم برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق بقي بالمستشفى في ظل التعامل مع أعراض الانسحاب بسبب إدمان الكحول، لكن لوكي قال إنه من المرجح أن يغادر المستشفى "غدا أو في اليوم التالي".

وعانى مارادونا مدرب خيمناسيا الحالي، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986 ويظل من أعظم اللاعبين في التاريخ، من أزمات صحية مؤخرا ودخل المستشفى بشكل متكرر.

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