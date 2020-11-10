ماغات يشيد بنجاح فليك في تدريب بايرن

أثنى فيليز ماغات المدرب الأسبق لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم على هانزي فليك، المدير الفني الحالي للفريق البافاري، قائلا إنه فوجئ بالنجاح الذي حققه فليك مع الفريق.



وقال ماغات في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الثلاثاء: لم يتوقع أحد نجاحه، وربما لم يتوقعه إداريو بايرن ميونخ أنفسهم، وأضاف المدرب البالغ من العمر 67 عاما، في إشارة إلى نجاح فليك في قيادة بايرن ميونخ للتتويج بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في الموسم الماضي، وهو الأول له في تدريب الفريق: لم أشهد أبدا قصة نجاح كهذه.

وسبق لماغات تدريب بايرن ميونخ بين عامي 2004 و2007 وقاد الفريق لثنائية الدوري والكأس في موسمين متتاليين.