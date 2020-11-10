  • مباشر
اللغة

مهاجم ريال مدريد يتفادى عقوبة السجن

يوفيتش
يوفيتش مهاجم ريال مدريد

مهاجم ريال مدريد يتفادى عقوبة السجن

متابع الغاء المتابعة

مدريد - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

تفادى لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الإسباني عقوبة السجن في بلده صربيا، بسبب انتهاك لوائح العزل الذاتي المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأدين يوفيتش بانتهاك لوائح مكافحة جائحة كورونا في صربيا وسط تكهنات بشأن إمكانية تعرضه للسجن ، لكن بحسب إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية يوم الثلاثاء فإن عقوبته اقتصرت على غرامة مالية قدرها 30 الف يورو.

وفي أواخر الشهر الماضي، وجه ممثلو الادعاء في صربيا اتهامات ضد يوفيتش لانتهاكه العزل الذاتي خلال حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وطالب ممثلو الادعاء بحبس يوفيتش لمدة ستة أشهر بعدما رفض اللاعب الامتثال للبروتوكولات الصحية بعد عودته من إسبانيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

"ما وراء الطبيعة".. أصداء واسعة لأول عمل مصري بتوقيع "نتفليكس"
صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر

الأكثر قراءة

الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟  الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟ 
مليارديرات الوباء يتساقطون بعد إعلان التوصل إلى لقاح كورونا مليارديرات الوباء يتساقطون بعد إعلان التوصل إلى لقاح كورونا
لقاح لقاح "فايزر" طوره طبيب من منطقة سورية احتلتها تركيا
صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر
تدخل جراحي بسيط يعالج خشونة الركبة خلال ساعات تدخل جراحي بسيط يعالج خشونة الركبة خلال ساعات
ابن خال بشار الأسد يكشف المستور.. لا أنافس أحداً ابن خال بشار الأسد يكشف المستور.. لا أنافس أحداً

قبل أن تذهب

تعرف على تفاصيل الاتفاق الذي تم بين أرمنيا وأذربيجان برعاية روسيا في كراباخ
تعرف على تفاصيل الاتفاق الذي تم بين أرمنيا وأذربيجان برعاية روسيا في كراباخ

اكتشف المزيد