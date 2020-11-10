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4 حالات إصابة جديدة بكورونا في الدوري الإنجليزي

بيل توتنهام
من مباراة توتنهام ووست هام

4 حالات إصابة جديدة بكورونا في الدوري الإنجليزي

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لندن - د ب أ

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أظهرت الجولة الأحدث من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين أربع حالات إصابة جديدة بين المدربين واللاعبين.

وأوضح بيان لرابطة الدوري الإنجليزي: الرابطة يمكنها أن تؤكد أنه بين يومي الاثنين الموافق الثاني من نوفمبر والأحد الموافق الثامن من نوفمبر خضع 1646 لاعبا ومنتسبا للأندية لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا، واللاعب أو موظف النادي الذي جاءت نتيجته إيجابية سيعزل نفسه لعشرة أيام.

وللاسبوع الثاني على التوالي، ظهرت أربع إصابات بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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