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الأرجنتيني غاغو يعتزل كرة القدم

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غاغو عانى من الإصابات خلال مسيرته الرياضية

الأرجنتيني غاغو يعتزل كرة القدم

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بوينس آيرس - رويترز

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أسدل فرناندو غاغو لاعب وسط ريال مدريد السابق الستار على مسيرته كلاعب كرة القدم واعتزل اللعب بعد سلسلة من الإصابات.

وسبق للأرجنتيني غاغو (34 عاما) اللعب في بوكا جونيورز وروما وفالنسيا وكان مسجلا في الوقت الحالي ضمن تشكيلة فيليز سارسفيلد، إذ قال مدربه بابلو كاباييرو لمحطة إذاعية خلال الإعلان عن اعتزال غاغو : لقد فقدنا لاعبا مهما جدا، فرناندو اُتخذ القرار.

وتعرض غاغو، صاحب اللمسة المميزة، بقطع في وتر العرقوب ثلاث مرات، كما أصيب بقطع في الرباط الصليبي مرتين وغاب لفترات طويلة.

وتوج فرناندو بلقب الدوري الإسباني مرتين مع ريال مدريد كما شارك مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2014 وأولمبياد 2008.

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