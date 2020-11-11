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إلغاء المباراة الودية بين النرويج وإسرائيل

هالاند النرويج رومانيا
من مباراة النرويج الأخيرة مع رومانيا

إلغاء المباراة الودية بين النرويج وإسرائيل

متابع الغاء المتابعة

أوسلو - د ب أ

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أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم إلغاء المباراة الودية، التي كانت مقررة يوم الأربعاء بين المنتخب النرويجي وضيفه الإسرائيلي، بسبب ظهور حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين صفوف الفريق الضيف.

وأوضح الاتحاد النرويجي أن مديرية الصحة النرويجية توصلت إلى القرار يوم الأربعاء، من أجل تفادي انتقال العدوى إلى لاعبين آخرين أو إداريين، وذلك قبل ساعات من موعد المباراة التي كانت مقررة في أوسلو.

وذكرت تقارير إعلامية نرويجية أن إصابة اللاعب الإسرائيلي، مؤنس دبور، مهاجم هوفنهايم الألماني بعدوى كورونا كانت سببا في إلغاء المباراة أمام المنتخب النرويجي، الذي يضم النجم إيرلنغ هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

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