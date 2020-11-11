ساوثغيت يتمسك ببقاء بيكفورد حارساً لمنتخب إنجلترا

لا يجد غاريث ساوثغيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، سببا يدفعه لعدم الإبقاء على جوردان بيكفورد حارس إيفرتون في حراسة مرمى الفريق خلال المباريات الدولية، التي يخوضها خلال الأيام القليلة المقبلة.



ويستضيف المنتخب الإنجليزي نظيره الإيرلندي الخميس في مباراة ودية على استاد ويمبلي العريق في لندن، استعدادا لمباراتيه أمام المنتخبين البلجيكي والآيسلندي الأسبوع المقبل في ختام مسيرة الفريق بدور المجموعات في النسخة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا.



وقال ساوثغيت يوم الأربعاء في مؤتمر صحافي: ما من شخص في الوقت الحالي يستطيع إزاحة جوردان بيكفورد من حراسة مرمى المنتخب الإنجليزي.



ويرى المدرب أن الانتقادات التي تعرض لها بيكفورد على وسائل التواصل الاجتماعي كانت قاسية في هذه الظروف الصعبة، بعدما تسبب في إصابة الهولندي فيرجل فان ديك مدافع ليفربول بإصابة خطيرة بالركبة، كما اصطدم بهاري ماغواير لاعب مانشستر يونايتد في المباراة الأخيرة.

ولدى سؤاله عما إذا كانت لديه أي شكوك بشأن اختيار بيكفورد ضمن قائمة الفريق ، أجاب ساوثغيت: أداء بيكفورد كان رائعا معنا ولهذا لم يكن اختياره قرارا صعبا.